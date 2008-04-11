Блок Черновецкого назвал первую десятку своего избирательного списка

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ возглавил список кандидатов в депутаты Киевсовета от блока своего имени.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на межпартийной конференции блока, которая состоялась в Доме учителя.

В первую пятерку избирательного списка вошли действующий заместитель главы столичной городской государственной администрации Ирена КИЛЬЧИЦКАЯ (№2 в избирательном списке), секретарь Киевсовета V созыва Олесь ДОВГИЙ (№3), лидер фракции Блока Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в нынешнем созыве депутатов Киевсовета Денис КОМАРНИЦКИЙ (№4) и заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ (№5).

Следующими в списке соответственно стали первые заместители Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в горгосадминистрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО и Денис БАСС; депутаты фракции Блока Черновецкого в Киевсовете Алла ШЛАПАК, Андрей ЗАЕЦ и Сергей БЕРЕЗЕНКО.

Характеризуя кандидатов избирательного списка, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что, в частности, О.ДОВГИЙ является «лучшим спикером», А.ГОЛУБЧЕНКО – «один из лучших экс-вице-премьеров Украины», Д.БАСС – «опытный администратор», И.КИЛЬЧИЦКАЯ много сделала для киевлян.

На пресс-конференции, которая проходила после конференции, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что в блок вошли три партии: Христианско-либеральная партия, партия «Зеленая планета» и партия «Женщины Украины». Делегаты конференции приняли решение поддержать кандидатуру Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО на должность Киевского городского председателя.

На пресс-конференции нынешний городской председатель сообщил, что он и его команда рассчитывают на победу на досрочных выборах мэра столицы и Киевсовета, которые назначенные на 25 мая. При этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что его не устраивает формальная победа, необходима победа, которая позволит проводить кардинальные реформы в Киевсовете.

«При условии убедительной победы мы сможем опять начать новую Украину и начать ее с Киева», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он также отметил, что столице Украины необходим сильный, умный и хороший мэр. «Думаю, что ни у кого нет сомнения в том, что мне присущи качества успешного человека», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По словам мэра, все перечисленные выше качеству присущи ему и его команде.

Относительно того, сколько мест его команда планирует получить в Киевсовете нового созыва, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал: «Мы настроены не на места, мы будем бороться за каждого избирателя. Чем больше мы возьмем голосов в Киевсовете, тем скорее будут проходить реформы, тем лучше будет жить киевлянам, тем больше будет бюджет Киева и так далее».

Он также сообщил, что в случае избрания его мэром планирует реализовать свою идею об уменьшении количества депутатов в Киевсовете.