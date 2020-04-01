Нардеп Дубинский обвинил министра Криклия в коррупции и схемах

По словам депутата, министр ставит под угрозу реализацию проекта по реконструкции дорог.

Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский в своем очередном видеоблоге обвинил в коррупции министра инфраструктуры Владислава Криклия. Депутат заявил, что министр ставит под угрозу реализацию президентского проекта реконструкции дорог «Большая стройка».

«Большая стройка» - большой проект, 200 миллиардов гривень бюджет Укравтодора, привлечение денег Мирового банка, ЕБРР. В общем, такая рузвельтовская история, которая должна восстановить украинские дороги, создать рабочие места, оживить экономику. Суперистория, если бы не одно «но» - министр инфраструктуры Криклий, который ее курирует», - заявил Дубинский.

Депутат сообщил, что недавно советником Криклия был назначен Андрей Батищев, занимавший должность главы Укравтодора при министре инфраструктуры Андрее Пивоварском.

«Батищев – человек, при котором прекрасно работала система откатов с подрядчиков по строительству дорог. Это 2015-2016 годы. По 12,5% с каждого подряда по строительству дорог уходили на Пивоварского и прочих, кто окружал Петра Порошенко в то время», - утверждает Дубинский.

Он также заявил, что есть проблемы с авиаперевозками, связанными с эвакуацией украинцев: «Государство из резервного фонда через министра инфраструктуры Криклия выписывает авиакомпаниям компенсацию за выполнение полетов за украинскими гражданами. Однако авиакомпании совершают полеты на коммерческой основе, граждане платят за эти полеты, а государство компаниям что-то компенсирует. Разворовывание бабок».

Еще одной претензией нардепа стала выдача лицензий компаниям, занимающимся сертификацией газобаллонного оборудования. По словам Дубинского, раньше таких компаний было тысяча, а теперь осталось шесть. «Они будут наполнять карманы Криклия и его смотрящих», - утверждает Дубинский.

«Помните, у Саши Януковича тоже были офисы, куда надо было лавэ свозить? В общем, у министра инфраструктуры тоже свой офис. С конкретными персонажами, которые собирают под конкретные ресурсы под конкретные проекты. Что это за проекты? Мы это все изучим и обязательно вам расскажем. Там много интересных фамилий», - пообещал Дубинский.