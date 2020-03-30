Зеленский лично прибыл на заседание Верховной Рады (онлайн-трансляция)
16:18, 30 марта 2020Политика
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Сегодня должно состояться третье за день внеочередное заседание ВР.
Владимир Зеленский приехал в Раду / фото УНИАН
В Раде открылось вечернее внеочередное заседание.
Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявляет, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду.
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Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.
"Зеленский приехал в Раду", - сообщил Гончаренко.
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