Зеленский лично прибыл на заседание Верховной Рады (онлайн-трансляция)

Сегодня должно состояться третье за день внеочередное заседание ВР.

В Раде открылось вечернее внеочередное заседание. Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявляет, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду. Читайте такжеРазумков по просьбе Зеленского снял с рассмотрения вопрос о назначении Буславец министром энергетики Об этом депутат написал в своем Telegram-канале. "Зеленский приехал в Раду", - сообщил Гончаренко.

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