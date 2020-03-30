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Зеленский лично прибыл на заседание Верховной Рады (онлайн-трансляция)

16:18, 30 марта 2020
Политика
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Владимир Зеленский приехал в Раду / фото УНИАН

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявляет, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду.

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Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

"Зеленский приехал в Раду", - сообщил Гончаренко.

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