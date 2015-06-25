Украинский эксперт считает, что Россия не размещала ядерное оружие в Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня в Киеве во время презентации исследования «Эскалация ядерного противостояния США и России в контексте российско-украинской войны».

Отвечая на вопрос относительно возможного размещения носителей с ядерным оружием на территории временно оккупированной Автономной республики Крым, он отметил, что «речь идет о тактическом ядерном оружии и в этом случае носители могут использоваться как для обычных боезарядов, так и для ядерных. Это вводит в заблуждение, поскольку очень трудно доказать есть ли в боекомплекте этого носителя спецзаряд с ядерной боеголовкой, или нет», - отметил Куропятник, добавив, что это касается, в частности, дивизионов «Искандер», которые были зафиксированы украинской военной разведкой в Крыму.

Также, как отметил эксперт, сами россияне в апреле этого года заявили, что, в частности, 10 бомбардировщиков, которые могли переносить ядерное оружие, действительно залетали в Крым, но только на 10 дней и только для учений и без ядерных боезапасов.

По его словам, тактическое ядерное оружие не может рассматриваться отдельно от других видов ядерного оружия и вооружений. «То есть, если вы нарушаете договоренности, а с перемещением ядерного оружия в Крым Россия нарушает международные обязательства, то рушится доверие во всем комплексе ядерных вооружений, то, что выстраивалось с 1969 года, когда был впервые подписан договор о режиме нераспространения ядерного оружия», - считает Куропятник.

Читайте такжеТурчинов назвал угрозы Путина использовать ядерное оружие симптомом не очень здорового человека, а кормчих "ЛНР/ДНР" - марионетками КремляПо мнению эксперта, с военной точки зрения размещение ядерного оружия в Крыму не дает России ничего, но создает огромные политические риски, которые разрушат российскую экономику.

«Искандеры» расположены по западной границе РФ очень логично и перекрывают друг друга. Ближайший к Крыму расположен в Краснодарском крае. Если этот дивизион переместить на полуостров, то нарушается логика взаимного перекрытия дивизионами друг друга, а во-вторых, он не будет достаточно прикрыт, потому что он очень близок к границам и его с моря можно очень быстро обезвредить, и это с военной точки зрения нелогично», - отметил он.

Также, по убеждению Куропятника, «руководство РФ так и не чувствует себя достаточно уверенно относительно статуса полуострова через год после аннексии. Угроза применения против Украины тактического ядерного оружия маловероятна, потому что в РФ есть выбор применять военно-воздушные силы или флот, но это очень трудно, потому что в РФ есть тактика выставлять вооружение «ополченцев» как военные трофеи».

Кроме того, как отмечает эксперт, «нанесения ядерного удара по братскому народу не вписывается в картину того, как Кремль продает своему населению этот конфликт, и тогда надо менять всю концепцию того, что происходит на Донбассе и в Крыму».

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