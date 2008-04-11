Партия регионов определилась с кандидатом на мэра Киева
14:34, 11 апреля 2008Политика
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Политсовет принял решение
|Василий ГОРБАЛЬ
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила источник в Партии регионов.
По словам собеседника агентства, соответствующее решение сегодня было принято политсоветом Киевской городской организации Партии регионов.
Кроме того, было принято решение, что В.ГОРБАЛЬ возглавит избирательный список Партии регионов к Киевсовете.
В то же время в интервью корреспонденту УНИАН народный депутат, член фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН сообщила, что решение о выдвижении кандидатуры В.ГОРБАЛЯ на должность мэра было принято несколько дней тому назад советом фракции Партии регионов.
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