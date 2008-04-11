Партия регионов определилась с кандидатом на мэра Киева

Партия регионов на должность мэра Киева будет выдвигать кандидатуру председателя Киевской городской организации партии Василия ГОРБАЛЯ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила источник в Партии регионов.

По словам собеседника агентства, соответствующее решение сегодня было принято политсоветом Киевской городской организации Партии регионов.

Кроме того, было принято решение, что В.ГОРБАЛЬ возглавит избирательный список Партии регионов к Киевсовете.

В то же время в интервью корреспонденту УНИАН народный депутат, член фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН сообщила, что решение о выдвижении кандидатуры В.ГОРБАЛЯ на должность мэра было принято несколько дней тому назад советом фракции Партии регионов.