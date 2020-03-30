Нардеп Скороход рассказала, как пыталась пройти тест на коронавирус

На второй день Скороход стала плохо чувствовать запахи, плюс ее беспокоили прежние симптомы - температура, ломота в теле.

Внефракционная нардеп Анна Скороход, у которой обнаружили коронавирус, делала тест ПЦР в частной клинике, а перед этим экспресс-тест показал негативный результат.

Об этом она рассказала на своем Telegram-канале. По словам народной избранницы, в первый день у нее поднялась температура до 38, беспокоила ломота в теле и сильно болела голова.

Она поехала в поликлинику, где ей сказали, что тест на коронавирус делать не нужно.

На второй день Скороход стала плохо чувствовать запахи, плюс ее беспокоили прежние симптомы.

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"Решила таки добиться тест. Узнала, в каких лабораториях делают. Позвонила к ним, сказали, что у них сдать нельзя, к ним везут непосредственно на анализ, вызывайте скорую, они возьмут мазок", - отметила нардеп.

Она позвонила в "скорую" и только после фразы о том, что она — народный депутат, ей перезвонили и предложили поехать в инфекционную больницу в Белую Церковь, где ей могут сделать только экспресс-тест на коронавирус.

"Немного подумав и посоветовавшись со знакомыми врачами, решила съездить в Александровскую больницу и таки сделать тест. Здесь уже корочка (нардепа, - УНИАН.) подействовала (воспользовалась, не скрываю), сделали экспресс-тесты на грипп и Covid-19, - отрицательные. Но сразу предупредили, экспресс-тест не точный и результат показывает на 5-10 день симптоматики. Просила ПЦР, но решение о его проведении принимается каждое утро на совещании докторов", - рассказала Скороход.

Она узнала, что ПЦР берет частная клиника "Добробут" при вызове неотложки, что она и сделала.

Скороход заявляет, что за проведение теста ПЦР в частной клинике ей пришлось заплатить 4,1 тыс. грн. Причем якобы сам тест бесплатный, а плата берется за "вызов и защитные костюмы парамедиков".

Как сообщал УНИАН, 28 марта Скороход заявила, что у нее обнаружили коронавирус COVID-19.