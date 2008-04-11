Евгений Жовтяк объяснил, почему именно он должен стать мэром Киева

Евгений ЖОВТЯК будет принимать участие в выборах мэра Киева. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Я принял решение участвовать в избирательной кампании Киевского городского председателя и сегодня подал (в ТИК) соответствующее заявление”, - сказал Е.ЖОВТЯК.

Он сообщил, что его побудило к такому шагу то, что до сих пор в избирательную кампанию не вступили кандидаты, которые имеют необходимые знания, опыт и умение для того, чтобы руководить Киевом.

По убеждению Е.ЖОВТЯКА, киевляне должны иметь возможность избирать не только из “почтенных людей, которые достигли успехов в определенных сферах”, а избирать человека, который имеет профессиональные знания и опыт.

“Я думаю, что когда будет обнародован список зарегистрированных кандидатов, мы легко убедимся, что той подготовки, которая есть на данный момент у меня, ни у одного из них нет”, - убежден Е.ЖОВТЯК.

Он отметил, что будущий мэр столицы не должен опираться лишь на мнение “мифических” специалистов, но и быть способным принимать собственные ответственные решения.

Е.ЖОВТЯК сообщил, что имеет экономическое, юридическое, управленческое, техническое образование и опыт продолжительной работы над проблемами наполнения местных бюджетов и местного самоуправления.

Он напомнил, что за 15 месяцев пребывания в должности председателя Киевской областной государственной администрации столичная область по итогам социального и экономического развития поднялась с девятого места на первое среди областей Украины. “Подобного результата до сих пор никто не смог показать ни в других областях, ни на других ответственных должностях в Украине”, - сказал он.

По убеждению Е.ЖОВТЯКА, несмотря на то, что избирательная кампания довольно ограничена во времени, он сможет донести до киевлян свою предвыборную программу и победить.

Он сообщил, что его избирательная стратегия будет построена на живом общении с людьми. По его убеждению, те кандидаты, которых считают фаворитами кампании, не будут проводить встречи, а будут пытаться победить, используя избирательные технологии.

Говоря о финансировании избирательной кампании, Е.ЖОВТЯК отметил, что в соответствии с законодательством, избирательный фонд должен формироваться из взносов физических лиц и не должен превышать 500 тыс. грн.

“Я уверен, что после того, как будет представлена моя избирательная программа, я смогу наполнить этот фонд именно добровольными взносами физических лиц. Я не рассчитываю, что на избирательную компанию будет потрачено больше, чем это предусмотрено законом”, - заверил Е.ЖОВТЯК.