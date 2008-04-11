Богословская после выступления Тимошенко увидела хрюшек и степашек

Фракция Партии регионов считает «профанацией» сегодняшний Час вопросов к правительству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам народный депутат Украины Михаил ПАПИЕВ (фракция Партии регионов).

Он подчеркнул, что Партия регионов настаивает на том, «чтобы дни правительства не были такой профанацией, как сегодня», когда ответы премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО были неограничены во времени, а фракции Партии регионов дали возможность задать лишь два вопроса.

М.ПАПИЕВ отметил, что премьер-министр не дала ответы на вопросы, которые волнуют людей. По его словам, создалось впечатление, что «Ю.ТИМОШЕНКО живет в одном измерении, а граждане Украины – в другом измерении».

Он отметил, что сегодня правительство напоминает предвыборный штаб, который руководствуется лишь заявлениями. Он посоветовал Ю.ТИМОШЕНКО лучше «заниматься выборами в г. Киеве», а не решать общегосударственные вопросы, потому что когда она начинает «решать какую-то проблему, то она углубляется». В частности, речь идет о ценах.

Народный депутат Украины Ирина АКИМОВА (фракция Партии регионов) отметила, что во время выступления Ю.ТИМОШЕНКО создалось впечатление, что «Юлия Владимировна живет в каком-то своем мире, в котором растет экономика и благосостояние граждан Украины».

Народный депутат Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ (фракция Партии регионов) считает, что выступление Ю.ТИМОШЕНКО сегодня в парламенте – это «сказка бабушки Арины, и мы уже видим и хрюшек, и степашек, которые считают все взрослое население Украины маленькими детьми, которые не умеют считать даже в своих собственных карманах». Она отметила, что депутаты не услышали от правительства ответ на вопрос, по каким параметрам будут поданы изменения в бюджет на 2008 год, а также срок разработки плана антиинфляционных действий.

И.БОГОСЛОВСКАЯ отметила, что правительством Ю.ТИМОШЕНКО были настолько «раскручены цены», что это напоминает ситуацию, когда «она разогнала поезд в бездну и хочет выскочить из вагона, чтобы поезд уже упал, а она будет говорить: ой, какие вы бедные, ой, как вам больно». И.БОГОСЛОВСКАЯ подчеркнула, что «мы стали заложниками политического аферизма Ю.ТИМОШЕНКО».