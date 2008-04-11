Парламент разрешил допуск в Украину иностранных военых для учений

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2008 году для участия в многонациональных военных учениях».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовало 363 из 447 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Комментируя такую поддержку этого закона, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК заметил, что во ВР создалось новое большинство – украинский парламент.

Как сообщил на заседании парламента министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ, в 2008 году предусматривается проведение девяти учений за пределами территории Украины при участии украинских военнослужащих и 11 военных учений на территории Украины.

Он отметил, что уже 22 апреля состоятся украинско-российские учения по противовоздушной обороне Воздушных сил Вооруженных Сил Украины и Военно-воздушных сил Российской Федерации.

Он отметил, что также планируются учения при участии военнослужащих Бельгии, Молдовы, Беларуси, США, Словакии, Польши.