Не стадион: Разумков рассказал, где может состояться внеочередное заседание Рады

Относительно места проведения внеочередного пленарного заседания спикер предположил, что оно может состояться во внутреннем дворике парламента.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что Согласительный совет лидеров фракций и председателей комитетов парламента состоится в выходные.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после заседания фракции "Слуга народа".

Отвечая на вопрос, где все же будет проходить внеочередное заседание Верховной Рады, спикер сказал: "Решение будет приниматься, будет еще Согласительный совет, будем принимать решение... Я думаю, что завтра-послезавтра будет Согласительный совет, будем это обсуждать с коллегами, решать, как лучше сделать - или все же провести заседание в стенах Верховной Рады... А если нет, то будем проводить его во внутреннем дворике Верховной Рады Украины".

Разумков отметил, что "там садится максимум 425 человек".

"Я думаю, что будет там меньше, поэтому расстояние достаточное для того, чтобы проводить там (во внутреннем дворике ВР - УНИАН)", - сказал спикер.

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В то же время, он отметил "проблему со временем", объясняя это работой Счетной комиссии, которая будет подсчитывать голоса, и погодными условиями.

Разумков также добавил, что в отношении законопроектов о рынке земли и о банковской сфере "будет приниматься решение на Согласительном совете". "И, если все будет хорошо, они также будут вынесены в повестку дня (внеочередного заседания ВР - УНИАН)", - сказал он.

В то же время, на вопрос о том, что по законопроекту о рынке земли еще не рассмотрено значительное количество поправок, спикер напомнил, что их осталось около 700. "Посмотрим, как будет идти работа в зале Верховной Рады", - сказал председатель ВР.