Выпускник Харьковского авиаинститута полетел в космос

Бывший выпускник Харьковского авиационного института им. Жуковского Олег КОНОНЕНКО в составе экипажа пилотируемого космического корабля «Союз ТМА-12» осуществляет полет в космос.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом информирует сайт Харьковской облгосадминистрации.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз ТМА-12» стартовала с космодрома Байконур 8 апреля 2008 года для доставки на Международную космическую станцию трех космонавтов: командира Сергея ВОЛКОВА (сына советского космонавта Александра ВОЛКОВА), бортинженера О.КОНОНЕНКО и участницу полета Ли Со Ён (первого южнокорейского космонавта). Для всех трех членов экипажа это первый полет в космос.

44-летний бортинженер О.КОНОНЕНКО в 1988 г. закончил Харьковский авиационный институт им. Жуковского (ХАИ). По окончании института с 1988 г. работал в Центральном специализированном конструкторском бюро Государственного научно-производственного ракетно-космического центра «ЦСКБ-Прогрес» (г. Самара). В январе 1999 г. О.КОНОНЕНКО был принят на должность космонавта-испытателя в отряд космонавтов ракетно-космической корпорации «Энергия». С марта 2006 г. проходил подготовку в составе основного экипажа МКС-17, сообщается на сайте ОГА.