Ющенко остановил действие постановления Кабмина

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие постановления Кабинета Министров Украины от 19 марта 2008 года № 196, распоряжений Кабинета Министров Украины от 22 февраля 2008 года № 367-р и от 19 марта 2008 года № 478-р.

Соответствующий Указ главы государства № 316/2008 размещен на сайте Президента.

Упомянутые постановление и распоряжение Кабинета Министров Украины не “отвечают части первой статьи 17 Конституции Украины, согласно которой обеспечение экономической безопасности государства является одной из важнейших функций государства”, – говорится в Указе.

Кабинетом Министров Украины 19 марта 2008 года выдано постановление № 196 «О передаче Фондову государственного имущества пакетов акций открытых акционерных обществ», которым Министерству топлива и энергетики Украины поручено передать Фонду государственного имущества Украины пакеты акций открытых акционерных обществ «Днепроэнерго», «Донбассэнерго», «Западэнерго», «Государственная энергогенерирующая компания «Центренэрго» и принять меры для исключения в установленном порядке из уставного фонда Национальной акционерной компании «Энергетическая компания Украины» указанных пакетов акций, а также распоряжения № 478-р «О внесении изменений в дополнение 1 к распоряжению Кабинета Министров Украины от 22 февраля 2008 г. № 367», согласно которому указанные объекты включены в перечень хозяйственных обществ и холдинговых компаний, государственные пакеты акций (доли) которых подлежат продаже в 2008 году.

В Указе отмечается, что Кабинетом Министров Украины оставлено вне поля зрения, что названные акционерные общества относятся к объектам, которые в соответствии с пунктом «г» части второй статьи 5 Закона Украины «О приватизации государственного имущества» и Закона Украины «Об электроэнергетике» обеспечивают жизнедеятельность государства в целом и постановлением Кабинета Министров Украины от 23 декабря 2004 года № 1734 «Об утверждении перечня предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства» (с последующими изменениями) определены как имеющие стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Лишение Национальной акционерной компании «Энергетическая компания Украины», целью деятельности которой является создание условий для надежного и эффективного функционирования и развития электроэнергетического комплекса, обеспечения экономической и энергетической безопасности государства, указанных активов приведет к недополучению этой Компанией экономических выгод, ухудшению ее платежеспособности, сделает невозможным выполнение взятых ею обязательств, в частности, перед своими кредиторами, что может иметь следствием возбуждение дела о ее банкротстве, что в свою очередь станет угрозой экономической безопасности государства, отмечается в Указе Президента Украины.