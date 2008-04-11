ТИК зарегистрировала Кличко кандидатом в мэры Киева

Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Виталия КЛИЧКО, Сергея КУРЫКИНА, Григория ЧЕРНЫША и Юрия КЛЕЙНОСА кандидатами на должность мэра столицы.

Об этом УНИАН сообщила председатель КГТИК Галина БИЛЫК. По ее информации, соответствующие решения Киевская городская ТИК приняла на своем заседании 10 апреля.

Напомним, что В.КЛИЧКО, Г.ЧЕРНЫШ и Ю.КЛЕЙНОС идут на выборы как самовыдвиженцы, а С.КУРЫКИН выдвинут Киевским городским отделением "Зеленой партии", которую он возглавляет.

9 апреля КГТИК зарегистрировала кандидатами в мэры столицы режиссера Егора БЕНКЕНДОРФА, который баллотируется как самовыдвиженец, и лидера Зеленой экологической партии Украины «Радуга» Михаила ГУЦОЛА.

Официальная кампания по выборам Киевского городского председателя и депутатов Киевсовета началась 26 марта 2008 года.

Выборы состоятся 25 мая.