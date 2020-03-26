Последним представителем "команды Квита" в Минобразования остается Стадный – СМИ

При формировании правительства Алексея Гончарука на пост министра образования претендовали одновременно Егор Стадный и Анна Новосад.

Бывший министр образования в правительстве Арсения Яценюка Сергей Квит утрачивает влияние на Министерство образования и науки, в связи с недавними кадровыми ротациями в ведомстве.

Об этом говорится в программе "Хронология недели" с Владиславом Пиховшеком в эфире телеканала NewsOne, пишут "Українські новини".

Напомним, 25 марта Любомира Мандзий назначена временно исполняющей обязанности министра образования и науки. С прошлого года Мандзий работала заместителем бывшего министра образования и науки Анны Новосад. 10 марта Новосад на посту сменил Юрий Полюхович, которого также связывают с Квитом.

В тоже время, как сообщил NewsOne, Сергей Квит, который до работы министром в правительстве Арсения Яценюка руководил Киево-Могилянской академией, после отставки продолжал влиять на Минобразования во времена пребывания Лилии Гриневич и особенно Анны Новосад, которая раньше была советником министра Квита.

"Главной боевой единицей Квита была и остается его заместитель в МОН, нынешний депутат от "Голоса" Инна Совсун: преподаватель "могилянки", член соросовской "Опоры", руководитель CEDOS и вице-президент Киевской школы экономики. Именно она аккумулировала все грантовые транши и привела к Квиту юную Анну Новосад, стипендиатку Сороса на управление по международным делам. А также Егора Стадного, который ныне занимает пост замминистра образования", - отметили журналисты.

Сообщается также, что при формировании правительства Алексея Гончарука на пост министра образования претендовали одновременно Егор Стадный и Анна Новосад. В результате министром была назначена Новосад, а заместителем Стадный.

Стадного считают абсолютно подконтрольным человеком Квита. К тому же, его жена Ирина Шевченко координирует финансы в центре CEDOS, которым руководит Сергей Квит.

"Стадный - последний агент Квита в МОН и его позиции шаткие. Самая большая неприятность для Квита и Совсун - поражение в борьбе за контроль над Киево-Могилянской академии. Президентом "могилянки" переизбран Андрей Мелешевич, с которым Квит разругался вскоре после того, как, став министром, сделал его своим преемником. До этого они были партнерами по освоению грантов", - говорится в сюжете.

Напомним, в феврале 2019 года Кабинет Министров Украины назначил бывшего министра образования и науки Украины Сергея Квита главой Национального агентства обеспечения качества высшего образования (НАОКВО).

Позже НАОКВО во главе с Квитом предложило исключить директора Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимира Ризуна из членов отраслевого экспертного совета по его якобы "мотивированной безынициативности" в вопросе борьбы с плагиатом, "непониманием важности личной ответственности", "попытке смягчить обстоятельства снятия плагиатных диссертаций".

Ризун подобные действия агентства Квита назвал административным давлением и заподозрил в коррупции.