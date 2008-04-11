Третьяков: Зинченко может выступить с любым цирковым номером

Появление в киевском списке БЮТ имени «Александр Зинченко» - не случайность, как отметила сама Юлия Владимировна. В том, что «это знак», уверен и народный депутат, член фракции НУ-НС Александр Третьяков. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту УНИАН.

Нардеп дал свою оценку кандидатуре Зинченко, о котором Юлия Тимошенко сказала буквально следующее: «Зинченко является достойным политиком, прекрасным патриотом Киева и Украины».

«Я не стану комментировать личность Александра Зинченко, его патриотизм и служение Украине. Он и правда, возглавлял, кажется Патриотическую партию, которая на выборах 2006 года набрала аж 0,1% голосов. Как вы говорите, «этот достойный политик»? Если он достойный политик, он обязан исполнить решение суда извиниться передо мной», - с иронией отметил Третьяков.

По словам депутата, появление кандидатуры экс-советника Ющенко в списке БЮТ в Киевсовет не случайно. «Юлия Владимировна имела ввиду, что появление Зинченко в списке не случайно. Полагаю, она знает, что говорит. Я вообще не удивлен тем, что Зинченко, который, кстати, советник Президента, вынырнул возле Тимошенко. Еще в 2005-м в Александре Алексеевиче чувствовался почерк Юлии Владимировны, и теперь она, наверное, решила рассчитаться с ним», - сказал Третьяков.

Член фракции НУ-НС не исключаете того, что Александр Зинченко может выступить с новыми разоблачениями.

«...Зинченко может выступить с любым цирковым номером. Но, конечно же, второй раз история повторяется как фарс.

Если Зинченко выступит сегодня, то он, скорее всего, бросит обвинения в адрес Балоги. Меня не просто причислить к защитником Виктора Ивановича, но он сегодня реально отстаивает позиции Президента. И вся страна видит, как иногда пар выходит из Кабмина, когда Балога их критикует», - резюмировал Третьяков.