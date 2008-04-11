Коалицию формировали не только для того, чтобы Тимошенко стала премьером - Криль

Народный депутат от фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, председатель политической партии “Единый центр” Игорь КРИЛЬ приветствует заявление лидера фракции НУ-НС Вячеслава КИРИЛЕНКО о созыве собрания коалиции, на котором должны быть обсуждены шаги БЮТ, которые могут привести к проблемам в деятельности коалиции.

Об этом говорится в заявлении И.КРИЛЯ, текст которого УНИАН предоставила пресс-служба партии.

«Я приветствую заявление В.КИРИЛЕНКО. Нам нравится, что наконец наши коллеги по фракции начали отстаивать избирателей, которые голосовали за наш блок. «Наша Украина – Народная самооборона» - самодостаточная фракция, а не безотказный сателлит фракции БЮТ, которая является нашим партнером по коалиции в парламенте”, сказал И.КРИЛЬ.

“Мы – равноправные партнеры и должны действовать, согласовывая каждую свою позицию. Это неверно, когда БЮТ при поддержке нашей фракции решает свои интересы, когда они совпадают с интересами наших избирателей с одной стороны, а с другой стороны договаривается и голосует вместе с Партией регионов, когда фракция НУ-НС занимает позицию, которая не отвечает интересам БЮТ. Либо мы партнеры, либо давайте честно скажем о своих целях”, - отметил он.

По его убеждению, такие шаги ведут к недоверию между партнерами и могут привести к непоправимым последствиям.

“Для чего мы формировали коалицию? Не только для того, чтобы Юлия ТИМОШЕНКО стала премьер-министром. Я думаю, что это не могло быть целью создания коалиции. Если кто-то думает по-другому, то он должен честно заявить об этом”, - считает И.КРИЛЬ.

Он подчеркнул, что единство коалиции может быть обеспечено лишь откровенной и честной позицией партнеров, вместо этого по проблемным вопросам должны приниматься консенсусные решения.

“Если же нет единого виденья решения проблемных вопросов – мы не должны об этом молчать, ведь замалчивать проблемы – это потакать развалу коалиции. Мы с коллегами по “Единому центру” всегда подчеркивали такую позицию. Поэтому мы поддерживаем позицию политсовета блока “Наша Украина - Народная самооборона”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля председатель политического совета блока НУ-НС В.КИРИЛЕНКО сообщил, что политсовет «Нашей Украины – Народной самообороны» требует созвать общее собрание коалиции.

Также 10 апреля лидер БЮТ, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции заявила, что БЮТ поддерживает проведение общего собрания коалиции в понедельник, 14 апреля.