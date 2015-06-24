На довыборах в 205 округе идет рекордное количество кандидатов

Об этом на своей странице в Facebook сообщает общественная организация "Комитет избирателей Украины".

В организации отмечают, что такое количество нехарактерно для украинских выборов – в прошлом году во время парламентских выборов в этом округе было зарегистрировано втрое меньше кандидатов. В целом на прошлых выборах на каждый избирательный округ приходилось в среднем по 16 кандидатов.

Среди одномандатных избирательных округов, на которых зарегистрировалось больше всего кандидатов лидируют: округ №96 (Киевская обл.) – 50 кандидатов, округ №135 (Одесская обл.) – 47 кандидатов и округ №112 (Луганская обл.) – 43 кандидата.

"Чрезмерное желание некоторых личностей стать народными депутатами в 205 округе могло быть вызвано возможностью обогатиться в ходе избирательного процесса. В частности, кандидаты могут продавать свои места в участковых избирательных комиссиях в пользу заинтересованных лиц, стремящихся контролировать состав комиссий", - объясняют подобную тенденцию в «Комитете избирателей Украины».

Стоит отметить, что регистрация на промежуточные довыборы в округе №205 продолжается и продлится до 30 июня. Так что округ имеет все шансы стать рекордсменом по количеству зарегистрировавшихся кандидатов в нардепы.