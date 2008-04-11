Тимошенко: губернаторами становятся случайные люди

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает затронуть вопрос перед Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО об освобождении ряда председателей областных государственных администраций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на заседании парламента, отвечая на вопрос народных депутатов относительно губернаторов Черниговской и Николаевской областей.

«По настоянию депутатов я поставлю вопрос об их освобождении», - сказала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что, согласно Конституции Украины, губернаторы назначаются и освобождаются Президентом Украины по представлению премьер-министра и правительства.

Она подчеркнула, что сегодня «все это делается без представления правительства, все это делается абсолютно, по моему мнению, на неконструктивной по отношению к правительству основе».

«Поэтому сегодня приходят люди случайные, которые приходят под задания «Ец», которые на самом деле сегодня разрушают всю абсолютно экономическую политику», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.