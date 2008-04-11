Тимошенко: короче, дайте нам работать

Премьер-министр Юлия Тимошенко призывает Верховную Раду как можно скорее утвердить программу деятельности правительства с учетом предложений и замечаний депутатов.

Об этом Тимошенко сказала во время своего выступления в Верховной Раде в рамках часа правительства в парламенте.

"Уже несколько месяцев находится в парламенте программа деятельности правительства", - отметила премьер.

"Я прошу, чтобы все замечания и предложения депутатов были учтены во время доработки и мы поддержим все эти замечания. Если мы в ближайшее время примем программу, мы сможем качественно наладить нашу работу", - добавила Тимошенко.

Кроме того, премьер призвала депутатов как можно скорее рассмотреть 63 правительственные законопроекты, внесенные в Верховную Раду.

Тимошенко доложила об успехах работы ее правительства, "о стремительном росте экономики и ее детенизации", что, по словам премьера, и стало источником социальных расходов Кабмина.

Во время своего выступления премьер обратилась к президенту Виктору Ющенко с просьбой "отменить свой указ, которым он остановил смену руководства Фонда госимущества, оставив на должности главы ФГИ эту... социалистку... как ее фамилия? Семенюк", - рассмеялась Тимошенко.

Кроме того, премьер рассказала о достижениях Кабинета министров в газовой сфере и в газовых отношениях с Россией, а на конец своего выступления заявила:

"Короче, правительство за три месяца сделало невозможное, просто дайте ему работать!".

В ответ депутаты начали громко ей аплодировать, кое-кто поднялся со своего места. Тимошенко отметила: "Могла бы и "Наша Украина" приподняться... Ну, это я шучу".

Украинская правда