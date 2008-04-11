России советуют свыкаться с тем, что Украина вступит в НАТО

В России должны свыкаться с тем, что Украина вскоре вступит в НАТО.

Об этом в комментарии УНИАН заявил советник-посланник Посольства Украины в РФ Леонид ОСАВОЛЮК.

По мнению украинского дипломата, последние высказывания высоких должностных лиц России относительно территориальной целостности Украины не способствуют укреплению традиционно дружественных и добрососедских отношений между нашими странами.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, на встрече Совета Россия-НАТО 4 апреля в Бухаресте В.ПУТИН в разговоре с Президентом США Джорджем БУШЕМ якобы дал понять, что в случае вступления в НАТО Украина может утратить целостность.

Министр иностранных дел Российской Федерации С.ЛАВРОВ 8 апреля в интервью радио „Эхо Москвы” фактически подтвердил информацию, изложенную накануне в газете „Коммерсантъ”. Кроме того он прибавил: ”Мы будем делать все, чтобы не допустить принятия Украины и Грузии в НАТО``.

10 апреля Министерство иностранных дел Украины направило ноту МИД РФ с просьбой безотлагательно предоставить разъяснения российской стороны относительно высказанных позиций В.ПУТИНА и С.ЛАВРОВА относительно Украины.