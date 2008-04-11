Ющенко соберет у себя Тимошенко, Яценюка и Януковича

Сообщение пресс-службы главы государства

Сегодня в 15.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет встречу с председателем Верховной Рады Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ, премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО и председателями фракций в Верховной Раде Украины: Партии регионов – Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, БЮТ – Иваном КИРИЛЕНКО, «Наша Украина – Народная самооборона» – Вячеславом КИРИЛЕНКО, КПУ – Петром СИМОНЕНКО и Блока Литвина – Владимиром ЛИТВИНЫМ. Как сообщает пресс-служба главы государства, тема встречи – обсуждение актуальной политической ситуации в стране.

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