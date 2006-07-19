Jaguar представил самую мощную версию седана XJ (фото)

На проходящем в Лондоне международном автошоу компания Jaguar представила специальную, самую мощную версию своего седана Jaguar XJ. Этот автомобиль получил название XJR Portfolio, а его продажи начнутся в сентябре текущего года по цене 62 тысячи 040 фунтов стерлингов. Кстати, в Великобритании планируется продать всего 100 таких автомобилей.

Новый Jaguar XJR на 200 килограммов легче своего предшественника, который выпускался пять лет назад. Этот автомобиль оснащен 4,2-литровым V8 мощностью 400 лошадиных сил, который агрегируется с новым шестиступенчатым "автоматом" ZF. С нуля до ста километров в час роскошный седан ускоряется за пять секунд.

Кроме того, XJR отличается от базового седана более мощными тормозными механизмами, перенастроенными адаптивной подвеской CATS и системой стабилизации, а также специальными 20-дюймовыми колесными дисками и спортивными покрышками. Отличить самый быстрый Jaguar XJ можно еще и по алюминиевым вентиляционным прорезям, разместившимся на передних крыльях.

XJR Portfolio будет окрашиваться только в специальный черный цвет, а в отделке его салона применяется кожа цвета слоновой кости, специальные сорта дерева и алюминиевые вставки.

Лента.ру