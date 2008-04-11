Тимошенко пришла в Верховную Раду
10:15, 11 апреля 2008Политика
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Депутаты БЮТ приветствовали премьера стоя
Премьер-министр Юлия Тимошенко и члены правительства прибыли в парламент, где в четверг запланирован час вопросов к правительству.
Депутаты фракции БЮТ приветствовали приход премьера стоя и бурными аплодисментами. В парламент прибыли все министры, кроме Александра Турчинова, которого выдвинули в четверг в мэры Киева.
Кроме вопросов к правительству, депутаты планируют в пятницу рассмотреть ряд социальных инициатив оппозиции, законопроект о количественном составе вооруженных сил и заслушать отчет председателя НБУ Стельмаха относительно монетарной политики в государстве.
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