Угольный министр живет на одну зарплату

Совокупный доход министра угольной промышленности Виктора Полтавца за 2007 год составил 256 тыс. 515 грн. 38 коп.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Минуглепрома, вся эта сумма соответствует заработной плате В.Полтавца. "Никаких других источников финансирования у министра нет", - утверждают в угольном ведомстве.

В. Полтавец является владельцем земельного участка размером 9 соток, садового домика в 30 кв.м и квартиры в 100 кв. м. В семье министра никто не имеет частного легкового и грузового автотранспорта, тракторов, мотоциклов, водных транспортных средств.

В банковских учреждениях Украины и мира нет вкладов на имя В.Полтавца и членов его семьи.

В прошлом году совокупный доход жены министра - Ады - составил также исключительно сумму заработной платы и достиг 19 573 грн.