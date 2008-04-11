Угольный министр живет на одну зарплату
09:02, 11 апреля 2008Политика
792 0
9 соток, садовый домик, машины нет...
|Виктора Полтавец
Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Минуглепрома, вся эта сумма соответствует заработной плате В.Полтавца. "Никаких других источников финансирования у министра нет", - утверждают в угольном ведомстве.
В. Полтавец является владельцем земельного участка размером 9 соток, садового домика в 30 кв.м и квартиры в 100 кв. м. В семье министра никто не имеет частного легкового и грузового автотранспорта, тракторов, мотоциклов, водных транспортных средств.
В банковских учреждениях Украины и мира нет вкладов на имя В.Полтавца и членов его семьи.
В прошлом году совокупный доход жены министра - Ады - составил также исключительно сумму заработной платы и достиг 19 573 грн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter