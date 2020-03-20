Вопрос Украины исчез с повестки дня Совета Евросоюза на уровне глав МИД

Ранее планировалось, что Совет ЕС 23 марта рассмотрит текущие украинские реформы и ситуацию на Донбассе.

Вопрос Украины исчез с повестки дня Совета Европейского Союза на уровне 27 министров иностранных дел стран-членов ЕС, который должен состояться 23 марта.

Об изменениях в повестке дня Совета ЕС говорится в сообщении от 20 марта.

В частности, вместо заседания состоится видеоконференция министров иностранных дел стран-членов ЕС, которая начнется 23 марта в 11:00 по Брюсселю (в 12:00 по Киеву).

Главы МИД обсудят острые вопросы международной повестки дня, и в частности, последствия нового коронавируса для ведения иностранных дел с сосредоточением внимания на возвращении граждан стран-членов ЕС, которые находятся за пределами Евросоюза, а также геополитические последствия пандемии.

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Как отмечается, министры могут затронуть вопрос Ливии и ситуацию в Сирии и ее влияние на внешние границы ЕС с Турцией.

В то же время об Украине теперь в повестке дня не упоминается. В сообщении от 16 марта говорилось, что Совет ЕС 23 марта рассмотрит текущие украинские реформы и ситуацию на Донбассе.

На видеоконференции будет председательствовать вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель. Ранее он намеревался посетить Украину и, в частности, линию разграничения на Донбассе, но по итогам телефонного разговора Борреля и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который состоялся 15 марта, высокий представитель ЕС сообщил, что откладывает свой визит в Украину из-за коронавируса.