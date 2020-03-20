Итальянский чартер вернет домой 125 украинцев из Рима - Офис президента

Владимир Зеленский поблагодарил правительство Италии за помощь в организации эвакуации граждан Украины, которые были заблокированы на границе со Словенией.

Президент Владимир Зеленский договорился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте о возвращении в Украину 125 украинцев, которые находятся в Риме.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, об этом стороны договорились во время телефонного разговора.

"Обсудили вопрос возвращения домой 125 украинцев, которые находятся в Риме. Джузеппе Конте обещал, что они прилетят на родину специальным чартерным рейсом итальянских авиалиний уже 25 марта", - говорится в сообщении.

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Также Зеленский поблагодарил правительство Италии за помощь в организации эвакуации граждан Украины, которые были заблокированы на границе со Словенией.

Стороны также согласились с важностью координации усилий по борьбе с распространением пандемии и преодоления негативных социально-экономических последствий, вызванных вспышкой коронавируса.

В частности, учитывая значительный опыт Италии в борьбе с коронавирусом, Владимир Зеленский отметил интерес Украины к налаживанию информационного обмена на уровне служб здравоохранения двух стран с целью изучения новых отраслевых стандартов и рекомендаций, которые внедряются в Италии для противодействия болезни.

Как сообщал УНИАН, в Италии число умерших от вспышки коронавірусної инфекции увеличилось до 4 тысяч 32 человек.