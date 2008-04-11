В Минобороны Украины будет работать польский советник по НАТО

В Министерстве обороны Украины будет работать польский военный советник, который будет помогать реформировать Минобороны в соответствии со стандартами НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Польше Александром МОЦЫКОМ и дипломатическим составом посольства в Варшаве.

По словам Ю.ЕХАНУРОВА, структура Вооруженных сил Украины постепенно приближается к оптимальной, при этом военное ведомство в этом вопросе ориентируется на стандарты НАТО.

Говоря относительно информирования населения о деятельности НАТО, Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что хотел бы привлечь к этой работе украинских офицеров, которые имели опыт работы в Альянсе. Ю.ЕХАНУРОВ, в частности, выступает за то, чтобы эти военнослужащие время от времени имели доступ к средствам массовой информации и могли рассказывать украинцам о работе разных органов НАТО.

Что касается нынешнего состояния отношения украинцев к вступлению в НАТО, то, по мнению министра, приблизительно 1/3 украинцев уже сегодня готовы поддержать вступление Украины в Альянс, а еще одна треть эту идею не поддерживает вообще. Соответственно, по словам Ю.ЕХАНУРОВА, Минобороны и другим государственным институтам необходимо работать с оставшейся третью, которая окончательно не определилась на этот счет.

В контексте подготовки к будущей встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, которая должна состояться в декабре, Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что этим должно заниматься не только МИД Украины. Ю.ЕХАНУРОВ добавил, что Минобороны тесно сотрудничает с МИД. «Мы делаем общее дело», - сказал министр.

Говоря о результатах вчерашней встречи с министром национальной обороны Польши, Ю.ЕХАНУРОВ вновь подчеркнул, что Польша всячески поддерживает евроатлантические устремления Украины. В частности, вчера была достигнута договоренность о начале работы в украинском военном ведомстве специального польского военного советника по вопросам НАТО. Также, по словам Ю.ЕХАНУРОВА, представители польского Минобороны передали украинской стороне определенные документы, которые Польша готовила во время процесса вступления в НАТО.