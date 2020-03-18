На этой неделе Шахов в парламент не приходил - нардеп

12 марта он был на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования.

На этой неделе народный депутат Украины Сергей Шахов (группа "Доверие"), у которого был выявлен коронавирус, в парламент не ходил.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования, депутат от "Слуги народа" Александр Мариковский.

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На вопрос, котактировал ли Шахов в последний раз с коллегами на заседании комитета 12 марта, или после этого он посещал парламент, Мариковский ответил: "В парламенте он не был и на согласительном совете не был".

На уточнение, был ли Шахов после 12 марта на заседании комитета или на заседаниях ВР, депутат сказал: "Он не был точно с начала недели этой, нигде не был. Но на прошлой неделе где-то был. Я не знаю, где он точно был. На комитет он приходил".

Как сообщал УНИАН, сам Шахов заявил, что медицинская лаборатория по телефону подтвердила его инфицирование коронавирусом.

Он сказал в видеообращении в Facebook: «Взяли анализы на коронавирус. Только сегодня мне позвонили из лаборатории и сказали, что подтверждается коронавирус. Сразу хочу всем сказать: это не так страшно, как его малюют, и если Шахов болен коронавирусом, и я получу документ из государственной лаборатории, что я все же заболел, нет вопросов - буду докладывать каждый день, что происходит с моим организмом».

Сотрудники Министерства здравоохранения уже прибыли в Верховную Раду для проведения необходимых действий в связи с обнаруженным у Шахова заболеванием COVID-19.