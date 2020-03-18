Коронавирус у депутата: специалисты прибыли в Раду для проведения тестов

Устанавливаются все лица, которые контактировали с депутатом, для проведения тестов.

Сотрудники Министерства здравоохранения уже прибыли в Верховную Раду для проведения необходимых действий в связи с выявленным у народного депутата Сергея Шахова заболеванием COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады, "согласно информации Министерства здравоохранения Украины по подозрению на наличие коронавируса у одного из народных депутатов сообщаем, что медики проводят все необходимые исследования и эпидемическое расследование".

Читайте такжеЗеленский подписал законы для противодействия распространению коронавируса: что они предусматривают

На данный момент народный депутат находится в самоизоляции.

"Аппарат Верховной Рады Украины в координации с Министерством здравоохранения Украины принимает все необходимые меры, предусмотренные протоколом. Сотрудники Министерства здравоохранения уже прибыли в Верховную Раду Украины для проведения необходимых действий", - говорится в сообщении.

Устанавливаются все лица, контактировавшие с депутатом, для проведения необходимых тестов.

Дополнительно будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия в тех комитетах, в работе которых принимал участие политик.

Как сообщал УНИАН, сам Шахов заявил, что медицинская лаборатория по телефону подтвердила его инфицирования коронавирусом.

Он сказал в видеообращении в Facebook: «Взяли анализы на коронавирус. Только сегодня мне позвонили из лаборатории и сказали, что подтверждается коронавирус. Сразу хочу всем сказать: это не так страшно, как его малюют, и если Шахов инфицирован коронавирусом, и я получу документ из государственной лаборатории, что я все же заболел, нет вопросов - буду докладывать каждый день, что происходит с моим организмом».