Ранее МИД РФ направил ноту протеста Украине и назвал события возле посольства "шабашем".

В России возбудили уголовное дело за акцию у посольства РФ в Киеве 14 марта.

Как сообщили УНИАН в Следственном комитете России, уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных по ч. 1 ст. 360 и ст. 329 УК РФ (нападение на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой и надругательство над государственным флагом Российской Федерации).

«14 марта в Киеве радикально настроенные лица под антироссийские лозунги в очередной раз совершили нападение на здание посольства Российской Федерации в Украине. Во время этой акции националисты обстреляли здание дипломатического учреждения пиротехническими изделиями, а также совершили надругательство над государственным флагом Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Читайте также"Русские топчут нашу землю": территорию посольства РФ в Киеве забросали лаптями

Следствие принимает необходимые меры к установлению всех причастных к указанному преступлению, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка, подчеркнули в Следкоме РФ.

Как сообщал УНИАН, МИД РФ направил ноту протеста Украине за акцию у посольства России в Киеве 14 марта.

"Были зажжены файеры, запускались сигнальные ракеты. Одна из них попала на крышу здания дипмиссии. По счастливой случайности пожара удалось избежать. Участники акции порвали государственный флаг России", - заявили российские дипломаты.

В ноте протеста отмечается, что власти Украины продолжают "игнорировать" обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и не желают пресекать "агрессивные выходки националистов против посольства России в Киеве". От украинской стороны РФ требует предпринять надлежащие меры, чтобы исключить действия, "нарушающие ритмичную работу нашего представительства". Акцию у посольства в МИД РФ назвали "шабашем".