Правнучка Хрущева считает, что Порошенко не идет военная форма

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказала правнучка советского лидера Никиты Хрущева, западный эксперт Нина Хрущева, говоря о действиях Украины в сфере информационной войны.

"Ваш президент часто появляется в военной форме, рядом с танком, чтобы поддержать войска. Он по своему типу — не военный человек. С моей точки зрения, этот образ ему не помогает", — сказала она.

По словам Хрущевой, Порошенко — "не Джордж Буш, который появляется в каске пилота и говорит: "Mission accomplished" (миссия выполнена), хотя она не выполнена, но он (Буш) подходит под формулу такого воинственного ковбоя".

Читайте такжеПорошенко: Сейчас армия имеет наивысший уровень доверия населения за все годы независимости"Путин тоже вписывается в такой образ, но Петр Порошенко — явно бизнесмен. Может, его появление в костюме было бы лучше, больше в его стиле, ему не стоит надевать то облачение, в которое обычно переодевается актер. Думаю, с пропагандистской точки зрения это — ошибка, потому что он в обличьи военного лидера неубедителен", —добавила эксперт.