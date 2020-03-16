Зеленский создал и возглавил Координационный совет по противодействию эпидемии коронавируса

В Совет входят, в частности, премьер-министр, глава МВД, секретарь СНБО и министр здравоохранения.

Президент Украины Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

Соответствующий указ №88/2020 «О Координационном совете по противодействию распространению COVID-19» размещен на сайте главы государства.

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«Образовать Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 как консультативно-совещательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является мониторинг ситуации и наработка предложений по осуществлению эффективных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19 в Украине», - говорится в документе.

Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 создается, учитывая, что распространение этой острой респираторной болезни создает угрозу личной, общественной и государственной безопасности, вызывает тяжелые социально-экономические и демографические последствия, с целью усиления защиты населения, неотложного осуществления мероприятий по противодействию распространению этого заболевания.

Согласно указу Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 имеет право: получать в установленном порядке от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций информацию, документы и материалы; приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, которые относятся к его компетенции.

Также президент утвердил персональный состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19: Зеленский - президент Украины, председатель Координационного совета; Аваков Арсен Борисович - министр внутренних дел Украины; Данилов Алексей Мячеславович - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины; Дайнеко Сергей Васильевич - председатель Государственной пограничной службы Украины; Емец Илья Николаевич - министр здравоохранения Украины; Ермак Андрей Борисович - руководитель Офиса президента Украины; Криклий Владислав Артурович - министр инфраструктуры Украины; Кулеба Дмитрий Иванович - министр иностранных дел Украины; Ляшко Виктор Кириллович - заместитель министра здравоохранения Украины - главный государственный санитарный врач Украины; Таран Андрей Васильевич - министр обороны Украины; Тимошенко Кирилл Владленович - заместитель руководителя Офиса президента Украины, секретарь Координационного совета; Хомчак Руслан Борисович - начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины; Шефир Сергей Нахманович - первый помощник президента Украины; Шмыгаль Денис Анатольевич - премьер-министр Украины.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 16 марта в Украине уже подтверждено 5 случаев инфицирования коронавирусом.