Путин угрожает Украине неизбежностью "совместного будущего" с Россией

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

«Несмотря на все сложности сегодняшнего дня я всегда считал и продолжаю считать, что русские и украинцы - это один народ, один этнос во всяком случае, со своим своеобразием, со своими культурными особенностями, но с общей историей, культурой, общими духовными корнями», - заявил Путин.

«Что бы ни происходило, в конечном итоге Россия и Украина, так или иначе, обречены на совместное будущее», - считает он.

Читайте такжеКризис в Украине возник из-за желания Запада изменить "мироздание" - Путин«Мы с самого начала исходили и исходим из того, что Украина имеет право на собственный выбор - и культурный, и политический, и экономический, на какой угодно», - заявил Путин.

При этом он утверждает, что именно Россия была инициатором дезинтеграции Советского Союза и предоставления суверенитета «всем этим странам».

По его словам, с тех пор ничего не изменилось, но РФ и Украину связывают еще конкретные вещи сегодняшнего дня – общая инфраструктура, правила регулирования, а также возможность беспрепятственно говорить на одном языке.

«Это нас касается, это касается наших интересов. Мы всегда исходили из того, что всегда даже спорные вопросы, и это естественно, что у соседей возникают споры, (решаются) путем переговоров, но если в этот переговорный процесс включаются третьи игроки, то мы считаем, что они должны учитывать и наши интересы, а не просто ставить нас перед выбором», - заявил Путин.