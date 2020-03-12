Экс-министр соцполитики из правительства Гончарука стала заместителем Ермака

Соответствующий указ подписан президентом.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юлию Соколовскую заместителем руководителя Офиса президента.

Текст соответствующего указа №78/2020 от 12 марта обнародован на сайте главы государства.

В правительстве Алексея Гончарука Соколовская занимала должность министра социальной политики.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство. В этот же день парламент назначил Дениса Шмыгаля новым руководителем Кабмина и утвердил новый состав правительства.