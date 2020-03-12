Экс-министр соцполитики из правительства Гончарука стала заместителем Ермака
19:58, 12 марта 2020Политика
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Соответствующий указ подписан президентом.
Соколовская будет работать в ОП / фото УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юлию Соколовскую заместителем руководителя Офиса президента.
Текст соответствующего указа №78/2020 от 12 марта обнародован на сайте главы государства.
В правительстве Алексея Гончарука Соколовская занимала должность министра социальной политики.
Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство. В этот же день парламент назначил Дениса Шмыгаля новым руководителем Кабмина и утвердил новый состав правительства.
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