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Экс-министр соцполитики из правительства Гончарука стала заместителем Ермака

19:58, 12 марта 2020
Политика
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Соколовская будет работать в ОП / фото УНИАН

Текст соответствующего указа №78/2020 от 12 марта обнародован на сайте главы государства.

В правительстве Алексея Гончарука Соколовская занимала должность министра социальной политики.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство. В этот же день парламент назначил Дениса Шмыгаля новым руководителем Кабмина и утвердил новый состав правительства.

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