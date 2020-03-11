Ермак и Козак прибыли в Минск на переговоры по Донбассу – СМИ

Украинский и российский представители планируют обсудить вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл в Минск, где примет участие в работе контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к контактной группе.

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Также туда приехал заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудят вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры "нормандской четверки" во время встречи в Париже в декабре 2019 года.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть прилагает все усилия, чтобы следующая встреча "нормандской четверки" состоялась в апреле этого года. В свою очередь, бывший глава МИД Вадим Пристайко отметил, что "нормандский саммит" может не состояться в апреле, как планировалось ранее.

Между тем, в России заявили, что решение о проведении нового саммита в "нормандском формате" будет принято исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей.