Советником председателя Госфискальной службы стал кум Калетника (документ)

Об этом сообщила народный депутат Светлана Залищук от БПП на своей странице в Facebook.

"Советником председателя Государственной фискальной службы на общественных началах назначен Геннадий Романенко. Это человек Игоря Калетника – главы таможни за Януковича и экс-вице-спикера, который стал режиссером принятия законов 16 января", - написала Залищук.

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Кроме того, она также обнародовала копию приказа о его назначении.

"Господин Романенко – друг и кум Калетника. Он уже фигурировал в коррупционных расследованиях в 2011, когда возглавлял Киевскую региональную таможню", - сообщила депутат.

Сейчас, по словам Залищук, Романенко занимается кадровыми вопросами.

"Считаю, что господин Насиров, как минимум, должен объяснить это назначение. И исправить эту ошибку, если это ошибка", - подытожила нардеп.