цей матеріал доступний українською

В российском КВН показали, чей Крым (видео)

12:32, 10 марта 2020
Политика
1273 1
КВН показал Крым частью Украины / скриншот с видео

КВН во время проведения 1/8 финала высшей лиги на большом на экране показали карту Европы, на которой Крым указан частью Украины. При этом трансляция велась на российском "Первом канале".

Читайте такжеЛитва призвала Apple не манипулировать с Крымом ради экономической выгоды

Карту Украины с Крымом продемонстрировала команда из Беларуси "Дети Тьюринга".

Стоит отметить, что действующие и бывшие игроки КВН неоднократно заявляли о том, что на игре существует жесткий контроль. Поэтому можно предположить, что после выступления белорусской команды у руководителя КВН Александра Маслякова могут появится проблемы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter