В российском КВН показали, чей Крым (видео)

Команда КВН "Дети Тьюринга" показала на карте Крым, как часть Украины.

КВН во время проведения 1/8 финала высшей лиги на большом на экране показали карту Европы, на которой Крым указан частью Украины. При этом трансляция велась на российском "Первом канале".

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Карту Украины с Крымом продемонстрировала команда из Беларуси "Дети Тьюринга".

Стоит отметить, что действующие и бывшие игроки КВН неоднократно заявляли о том, что на игре существует жесткий контроль. Поэтому можно предположить, что после выступления белорусской команды у руководителя КВН Александра Маслякова могут появится проблемы.