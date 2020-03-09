Дело MH17 Россия сообщила только одному подозреваемому о начале судебного процесса

В частности, в российском городе Ульяновск на заседании суда гражданину РФ Олегу Пулатову была передана повестка о вызове в суд в Нидерландах.

Компетентные органы Российской Федерации по запросу Нидерландов сообщили только одному из четырех подозреваемых о начале судебного процесса по делу о сбитии малайзийского самолета рейса MH17.

Об этом заявил судья Хендрик Стейнгаюс в ходе заседания в судебном комплексе «Схипхол» (пригород Амстердама) по делу МН17.

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Судья отметил, что подозреваемый в сбитии самолета Олег Пулатов был должным образом вызван в суд. В частности, сначала Нидерланды сделали запрос в компетентные органы РФ о правовой помощи, и этот запрос прокуратурой России был направлен в Министерство юстиции Российской Федерации.

В то же время, от российской стороны поступило письмо, в котором было сказано, что интересы Пулатова представляет адвокат Елена Кутьина, и что ее подзащитный «не имеет отношения к катастрофе самолета».

При этом, по словам судьи, отдельно российская сторона сообщила, что в городе Ульяновск 23 января 2020 года Пулатов явился на заседание российского суда, и ему были переданы документы о вызове. «Подозреваемому Пулатову известны обвинения против него», - отметил Стейнгаюс.

Однако, судья подчеркнул, что «подозреваемый Пулатов сегодня не явился в суд».

При этом другие подозреваемые - граждане РФ Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко не являлись на аналогичные заседания судов для получения повесток о вызове на судебное заседание в Нидерландах.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территории Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совместная следственная группа установила, что самолет сбила ракета, выпущенная из российского комплекса «Бук».

Первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), российский генерал Сергей Дубинский и террористы Олег Пулатов и Леонид Харченко.