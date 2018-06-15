Юрий Луценко: я вообще классно устроился

На пресс-конференции в УНИАНЮрий Луценко заявил, что возглавит список НУ-НС на выборах в Киевраду, однако не будет выдвигать свою кандидатуру на должность городского головы.

После пресс-конференции Юрий Луценко дал эксклюзивное интервью УНИАН.

Юриq Витальевич, на одном из круглых столов, посвященном досрочным выборам мэра, приближенный к Вам народный депутат Украины Кирилл Куликов сказал, что Вы готовы договариваться с Кличко и не выставлять свою кандидатуру. Поэтому, правда ли, что Вы будете поддерживать Кличко на должность городского головы? Я говорил, что инициирую встречу между Кличко и Юлией Владимировной, на которой они должны были бы обсудить кандидатуру на должность мэра. Я думаю, что можно найти общий язык – кто будет городским головой. Без сомнения, политическая ответственность за то, кто будет следующим мэром Киева, лежит на БЮТ и Блоке Кличко. Больше я скажу, когда лично буду агитировать за кого-то из кандидатов.

Я когда-то у Кличко спросила "Что Вы обещаете Юрию Витальевичу за его поддержку?", и он сказал…

У Юрия Витальевича есть все в жизни. Хочу иметь еще победить Черновецкого. Больше мне ничего не нужно. Я никогда не говорил с Кличко о должностях или, не дай Бог, о каких-то материальных преференциях. Я хочу, чтобы мэром в Киеве был не Черновецкий. Я задекларировал это еще в сентябре прошлого года. Я тогда сказал, моя задача - снять Черновецкого. Мы последовательно идем этим путем.

А Юлия Владимировна не очень увлеклась идеей единого кандидата и будет выдвигать своего. Что Вы думаете по этому поводу? Спросите Юлию Владимировну. Мнения политиков распознать невозможно, а женщин - тем более. Как я Вам могу сказать, что думает Юлия Владимировна?

Вам не кажется, что после того, как Балога сказал, что единым кандидатом должен быть Кличко, шансы, что его поддержит Тимошенко, исчезли?.. Я думаю, Балога таким образом агитирует за Черновецкого. А может за Турчинова, кто его знает...

Сколь бы столичный мэр не был плохим, но мусор вывозится, общественный транспорт ездит... Команда Черновецкого использует "фишку", что их шеф - талантливый менеджер, который создал мощный банк. А с какими аргументами пойдете на выборы вы, оппоненты Черновецкого? Я не смогу помериться с Черновецким состояниями – это правда. Но я должен говорить об одном. Должность городского председателя предусматривает профессиональность действий, законность решений и работу на благо Киева. Ничего из этого я от Черновецкого на протяжении этого периода не видел. Конечно, сейчас перед выборами имитируется бурная деятельность. Меня поразило, что скоро Черновецкий выдаст указ о дате, когда можно зацвести киевским каштанам. Это также будет его победой. Мы помним, что творилось с мусором или с транспортом все это время, мы видим, что происходит с землей и коммунальной собственностью все это время. Я буду агитировать, чтобы люди вспомнили не последние месяцы избирательной кампании, которые всегда можно организовать, бросив колоссальные средства, до того наворованные, а просто оценили все, что случилось за эти полтора года. Мы будем предлагать человека, который не позволит продолжение коррупционных схем, который сможет сформировать команду не для собственного бизнес-обогащения, а для развития коммунального хозяйства Киева. Здесь мы действительно в разных мирах с командой Черновецкого.

Вы уверены, что перед Вашей новой командой не появится и "земельное" искушение, которое одолело многих нынешних депутатов Киеврады, ведь земельные вопросы не на 100% должны решаться аукционами? Мы за основу при формировании команды поставили общеизвестный факт, что перебежчики из “Нашей Украины”, из БЮТ и “Блока Кличко” были частью коррупционного механизма команды Черновецкого. Это мы признаем. Здесь негде правды деть: несколько депутатов “Нашей Украины” голосовали так же, как и перебежчики от наших союзников. Я бы не хотел здесь сейчас посыпать голову пеплом: только нашеукраинцев! Это касается и БЮТ, и Нашей Украины и Блока Кличко. Мы подошли к формированию команды представителей политически заангажированных, а не бизнес-мотивированных. Посмотрите на предыдущий список Нашей Украины, и на список блока Наша Украина - Народная Самооборона сейчас. И вы увидите, что в первой части списка стоят заместители министров, начальники департаментов или общественные деятели. За редким исключением они не имеют никакого отношения к большому бизнесу. Несколько из них имеют бизнес, но они проверены в кампаниях Нашей Украины со времен избрания партии в парламенте в 2002 г. Мы сформировали команду, которая является политически ответственной много лет подряд. Это серьезный залог недопущения повторения коррупции. И еще одно обстоятельство. В следующей Киевраде большинство получат демократические силы. Это очевидно. И любое решение относительно аппетитных, вероятно коррупционных, вопросов будет диктоваться общим решениям демократов. Именно поэтому я буду голосовать за наш блок, потому что мы хотим и можем быть контролерами кого-либо из тех, у кого есть бизнес-составляющая: и БЮТ, и Черновецкого и Кличко. Во всех этих блоках серьезная бизнес-составляющая. А у нас она практически отсутствует. Посмотрим, как на это отреагируют киевляне.

Как Вы думаете, у Виктора Андреевича есть понимание того, что в вопросе мэра нужно консолидироваться? Безусловно. Он и в закрытом и в открытом режиме неоднократно говорил о необходимости максимального единения вплоть до общего списка. Эта позиция главы государства последовательна, потому что он об этом самом говорил на выборах в Верховную Раду. Тогда было принято решение идти демократам отдельно, но объединиться в коалицию в парламенте на соответствующих условиях. Я буду инициировать круглый стол, чтобы договориться о плане общей коалиции трех ответственных политических сил внутри Киеврады. Я имею в виду БЮТ, Нашу Украину- Народную Самооборону и Блок Кличко. Взять на себя определенные задания и планы. Поставить под ними подписи, а следовательно выдвинуть председателя, первого заместителя, секретаря Киева. Настоящие документы мы должны сделать к майским праздникам. С моей точки зрения это и является ответом на согласованность сил, которые дадут победу. Президент полностью поддерживает такой подход.

Что Вы думаете о партии Единый Центр? Какой Вы видите в связи с этим перспективу для Нашей Украины и проекта Балоги? Я думаю, это лишь легитимизация его отстраненности внутри НУ-НС. Человеку как-то нужно показать, что эти люди - не изменники, а у них, мол, есть такая особенная позиция. Я не против особенной позиции и даже перехода из партии в партию народных депутатов, если они при этом выполняют взятые на себя полномочия партийной программы, благодаря чему их люди привели к власти. Возьмем, например, нормальную персону Оксану Билозир. Она, безусловно, имеет право выйти из “Нашей Украины”. Она, безусловно, имеет право вступить в ЕЦ. Но при этом она должна выполнять взятые на себя полномочия блока Наша Украина – Народная самооборона. Именно для этого люди выбрали ее во власть. При этом она может создать какую-то партию, как-то по-другому голосовать в непредвиденных соглашением вопросах, но она не может сказать: “Я баллотировалась, чтобы отменить депутатскую неприкосновенность, а когда я вступила в ЕЦ - и этому вопросу “...ец”.

У меня впечатление, что это не партия. Это конвертационный центр, который голосует так, как нужно Балоге по тем вопросам, о которых он предварительно определяется и с Добкиным, и с Черновецким, и с другим деятелями. А затем эти переговоры конвертируются через специальную позицию в парламенте.

То есть Вы все-таки считаете, что они изменники?

Если люди взяли на себя обязательство сменить киевского и харьковского мэров, а после этого публично заявляют о неготовности голосовать за перевыборы в Киеве, - это измена тех принципов, которые были публично объявлены, благодаря которым их выбрали во власть. Это все равно, что мужчина пообещал сделать двух детей, женился и сказал: а на самом деле я голубой, я теперь мужиков люблю.

И вопрос к Вам как к министру: как Вам работается с этим Генпрокуром?

Чудесно... Крымское управление, которое сегодня сделало очень серьезное продвижение по зачистке полуострова от банд Сейлема и Башмаков, и задержало несколько колоритных и высокопоставленных в бандитских структурах лиц, получает письма, где написано: “Генеральная прокуратура Украины требует представить материалы, в которых проходит гражданин Мельник как обвиненный, как подозреваемый и как таковой, который может быть обвинен или подозреваем». Ну, взяли все его окружение, землю грызли под ногами. Конечно, мы ответили, что не имеем ни одного материала. Но это не значит, что Мельник может спать спокойно.

В нашем разговоре Вы заметили, что у Вас есть все, и дали понять, что довольны своей жизнью. Согласно с декларацией, в 2007-ом году Вы заработали 1396 грн., ведь до декабря были безработным... Секундочку, не совсем безработным, я не имел должности, за которую бы получал деньги, но работы у меня было немало. Правда, зарплату за нее мне не платили.

А вот Ваша жена заработала 484 тыс. грн. Выходит, что весь год Вы были иждивенцем собственной жены? Да. Я даже больше скажу, она у меня водитель, потому что я не умею управлять автомобилем. Она меня возит, в выходные, правда. Так что я вообще классно устроился (смеется).

Анна Ященко, Лана Самохвалова