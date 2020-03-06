"Лучше бы мы принимали законы": Разумков хочет отменить часть выступлений депутатов

По пятницам с 13.00 до 14.00 депутаты выступают с трибуны по различным вопросам.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает необходимым в новой редакции Регламента отменить выступления депутатов в разделе «разное» по пятницам.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал перед закрытием заседания ВР.

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«Я думаю, что каждую пятницу мы действительно тратим час вместо того, чтобы работать... Поэтому актуально предложение Руслана Алексеевича (Стефанчук - УНИАН) – отменить «разное». В том формате, в котором оно существует сегодня, оно только тратит время, и лучше бы мы принимали законы. Поэтому думаю, что в новой редакции Регламента это нужно будет отобразить», - сказал Разумков.

Как известно, по пятницам с 13.00 до 14.00 депутаты выступают с трибуны по различным вопросам, по поводу которых они хотят высказаться.

В Регламенте это называется «Раздел «Разное».