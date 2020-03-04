Баканов рассчитывает, что законопроект о реформе СБУ скоро будет в Раде

31 января Иван Баканов заявил, что инициирует новый закон о СБУ.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов надеется, что новый законопроект «О Службе безопасности Украины» в ближайшие дни будет внесен в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления в парламенте.

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«Безопасность страны не любит пиара. Безопасность - это прежде всего, конкретные действия и результаты. А они у нас есть. Стратегические ориентиры обновленной СБУ четко определены. Это современная и эффективная служба, которая способна нейтрализовать в своем зародыше любую угрозу. Верю, что в этом нам поможет новый закон «О Службе безопасности Украины», который я надеюсь на днях появится в ВР», - сказал Баканов.

Как сообщал УНИАН, 31 января Баканов заявил, что инициирует новый закон о СБУ.

«Мы подготовили новый проект закона «Об СБУ». Сейчас документ находится в Офисе президента. И задаст вектор перезапуска Службы. Это фундамент, на котором возводится здание обновленной СБУ. Речь идет об изменении подходов в работе - от реактивного к проактивному. Служба должна сосредоточиться на нейтрализации угроз, а не бороться с их последствиями», - заявил Баканов.