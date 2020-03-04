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Зеленский предлагает несколько кандидатур на должности министров

19:18, 04 марта 2020
Политика
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Сейчас депутаты начали рассмотрение вопроса о назначении членов Кабмина / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Раде назначить Дмитрия Кулебу министром иностранных дел Украины, а Андрея Тарана – министром обороны.

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Представления главы государства и проекты постановлений зарегистрированы на сайте парламента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины на внеочередной сессии 4 марта назначила премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля, предварительно уволив с этой должности Алексея Гончарука.

Сейчас депутаты начали рассмотрение вопроса о назначении членов Кабинета министров Украины.

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