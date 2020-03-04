"Ситуация под контролем": Зеленский о выявлении коронавируса в Украине

Президент надеется, что первый брифинг нового руководителя Минздрава будет посвящен именно этой теме.

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что, несмотря на подтверждение первого случая заражения новой коронавирусной инфекцией, ситуация в Украине находится под контролем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время внеочередного заседания Верховной Рады.

Читайте такжеРада отправила в отставку Гончарука и правительство

«Отдельная тема - это коронавирус. Я хочу всех успокоить. Да, у нас есть первый подтвержденный случай. Но ситуация под контролем. Все необходимые меры приняты», - заявил он.

Президент выразил надежду, что первый брифинг нового министра здравоохранения будет посвящен именно этой теме.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии.

3 марта в Черновцах подтвержден первый в Украине случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии. Медики госпитализировали мужчину, а его жена находилась дома. Впоследствии из-за протестов соседей она согласилась на обсервацию.

По состоянию на 4 марта в мире зарегистрировано 93 160 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 198 - летальные. Выздоровели 50 690 человек.