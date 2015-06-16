В Раде заявили, что в Украине появился олигарх в сфере газодобычи - Онищенко

Об этом сегодня на брифинге в Верховной Раде заявила народный депутат фракции "Народный фронт", член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Татьяна Чорновол.

По ее информации, еще в 2008 году Василий Джарты и Эдуард Ставицкий начали переоформлять предприятия на других подставных лиц, чтобы Янукович имел прибыль с добычи газа, а скважины было невозможно вернуть в госсобственность. Именно тогда в качестве директора предприятия "Надра Гиоцентр" появился менеджер Александр Онищенко.

"Сейчас, когда Янукович сбежал из страны, получилось так, что его менеджер Онищенко получил в собственность фактически все его предприятия. Раньше ему надо было отдавать 80% Януковичу, теперь Онищенко все эти средства оставляет у себя и сейчас он на самом деле очень богатый человек, поскольку речь идет о целом ряде предприятий", - сказала Чорновол.

По ее словам, вчера она поехала в офис Онищенко в Мироновку, который расположен по адресу: ул. Ленина, 48.

"В помещении расположены две небольшие комнаты, на которых написано, что здесь располагались офисы известной газодобывающей фирмы ООО "Пласт", а также офис "Газового альянса". Когда я зашла в комнату, я увидела, что на столе разложены бумаги, в которых фигурируют те или другие фирмы", - рассказала депутат.

Татьяна Чорновол отметила, что разрешения на добычу газа, выданные карманным фирмам, прописаны таким образом, что государству наносятся огромные убытки.

"Все эти лицензии после Майдана до настоящего времени не аннулированы, потому что министр экологии Игорь Шевченко - это ставленник того же Онищенко, который стоит на страже его схем. Онищенко купил в БЮТ эту должность министра экологии, поэтому все эти лицензии продолжают действовать, а фирмы процветать", - отметила народный депутат.

По словам представителя "Народного фронта", своим визитом в Мироновку она хотела выяснить, какие фирмы зарегистрированы по этому адресу, продолжая грабить государство.

"Я обнаружила, что Онищенко - владелец фирмы "Пласт", фирмы "Карпаты Надра Инвест", это "Газовый альянс". Что самое интересное, я нашла документы фирмы "Природные ресурсы+", это фирма с очень скандальной историей. У меня есть копия договора, подписанная с ПАО "Укргаздобыча". Он был подписан 26 февраля 2014 года, то есть всего лишь спустя 4 дня после расстрела Майдана. Этим документом прописана цена пользования недрами всего в 1500 грн в месяц", - резюмировала Чорновол.