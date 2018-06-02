Местные выборы "по-новому" как попытка саботажа избирательной реформы

В марте текущего года кулуары Верховной Рады полнились слухами, мол, проводить осенью местную избирательную кампанию, в условиях войны и тяжелой экономической ситуации в стране, нецелесообразно. Пожалуй, парламентарии и до сегодняшнего дня рассуждали бы и о проблемном Донбассе, и о сложности воплощения в жизнь нового избирательного законодательства, которого, по состоянию на март, еще не было и в помине, но точку в этом вопросе поставил президент. В начале апреля глава государства четко дал понять, что местные выборы состоятся 25 октября. «Ни о каком переносе речь не идет», - заверил президент.

Действительно, старые политические элиты в регионах отжили свое. Но для того, чтобы к власти на местах пришли активисты и реформаторы, стране необходим новый закон о местных выборах, предусматривающий «открытые списки», а также выборы мэров крупных городов в два тура. Появление новых правил игры для местной избирательной гонки было анонсировано в коалиционном соглашении Верховной Рады. Причем для принятия необходимых законодательных изменений предусматривался дедлайн – новый закон представители коалиции обещали принять до 30 июня 2015 года.

«Думаю, времени было достаточно много, депутаты могли принять решение еще в феврале или в марте… Теперь законопроект следует принимать немедленно, ведь речь идет не только о дедлайне, но и о необходимости правильного внедрения изменений. Предстоит объяснить новые правила всем членам избирательных комиссий, проверить систему…», - рассказал УНИАН заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

Собственно, с необходимостью как можно скорее принимать новый закон соглашаются депутаты всех фракций, составляющих коалицию. Тем не менее, в Верховной Раде, фактически, происходит саботаж принятия единого избирательного законопроекта – каждый пытается «протянуть» через парламент свой документ.

Каждой фракции - своя альтернатива

В результате, на сегодняшний день, зарегистрировано четыре законопроекта о местных выборах. Все они, так или иначе, декларируют проведение избирательной гонки на местах с открытыми списками. Однако, при ближайшем рассмотрении, в каждом – горы недоработок, а то и откровенной подмены понятий. К примеру, представители фракции «Батькивщина» в своем законопроекте предлагают некую модель открытых избирательных списков, которая, при ближайшем рассмотрении, очень напоминает пропорциональную с закрытыми списками. Так, авторы документа предлагают введение пропорциональной избирательной системы с открытыми списками, но без предоставления возможности избирателю влиять на прохождение того или иного кандидата в списке. Другими словами, список кандидатов в депутаты формируется решением конференции местной партийной организации в соответствии с принятым конференцией порядка кандидатов. Более того, согласно законопроекту, после выборов партийные лидеры могут изменить порядок размещения кандидатов из списка…

«На выборах в областные советы партия вправе установить только первую пятерку, а дальше граждане своим голосованием за того или иного кандидата, закрепленного за конкретным округом, дают возможность ему стать депутатом местного совета, - пояснил замысел народный депутат от фракции «Батькивщина» Сергей Соболев. - На выборах же в районные советы, или в небольших городах районного подчинения, партии устанавливают только трех первых кандидатов, а, начиная с четвертого места, сами граждане определяют порядок формирования списка».

Свое видение новых правил игры на местных выборах представила и группа народных депутатов (от Блока Петра Порошенко, «Народного фронта» и «Радикальной партии»). Один из авторов документа, народный депутат от фракции Радикальной партии Игорь Попов рассказал УНИАН, что законопроект был написан с учетом ошибок других аналогичных документов и в его основу заложена немецкая модель открытых списков. Она, мол, универсальна для всех местных советов, кроме сельских.

Так, по его словам, «чистая мажоритарная система будет сохраняться только на выборах сельских и поселковых советов, а в районные, городские и областные советы партия или блок будет выдвигать свой избирательный список». Впрочем, парламентарий отметил, что, если этот законопроект не пройдет голосование в Верховной Раде, то он готов вносить поправки ко второму чтению в тот документ, который будет проголосован. «Я поддержу идею коллег и буду вносить поправки ко второму чтению. Если же возьмут за основу наш — все лучшее из текста коллег будем включать в него ко второму чтению», - заверил Игорь Попов.

Все законопроекты требуют доработки

Еще один законопроект о местных выборах авторства народного депутата от «Народного фронта» Николая Федорука, над которым трудились эксперты Ассоциации городов Украины, предусматривает мешанину разных избирательных систем на разных уровнях. Тут вам и открытые списки двух видов – для крупных и мелких городов, мажоритарка для районных и областных советов, а также смешанная мажоритарно-пропорциональная система для Крыма. По мнению замглавы ЦИК Андрея Магеры, именно этот документ «наиболее приемлем», поскольку в части избирательной системы он больше всего соответствует положениям Конституции Украины. В частности, что касается конституционного статуса областных и районных советов, как представительных органов местного самоуправления, представляющих общие интересы территориальных общин.

Тем не менее, и тут не без проблем. Разработчики документа, в попытке выписать наиболее полный, с точки зрения, существующих законов и процедур, законопроект, вместили в него все и сразу, но, в принципе, не озаботились вопросом: а как в этом всем, в критично короткие сроки, разобраться избирателю?

Наиболее понятным, с этой точки зрения, является законопроект, разработанный группой экспертов, специалистов по вопросам избирательного законодательства, под руководством бывшего руководителя Комитета избирателей Украины, а теперь – народного депутата от фракции Блок Петра Порошенко Александра Черненко. По словам последнего, при разработке документа, эксперты старались учесть все рекомендации и экспертизы европейских структур – Совета Европы, ОБСЕ и Венецианской комиссии, которые они предоставляли во время всех предыдущих избирательных кампаний.

Этот законопроект предполагает проведение выборов в местные советы по системе, которая уже работает в соседней Польше. В частности, предлагается проводить выборы в областные советы, в областных центрах и городах с более чем 90 тысяч избирателей, по пропорциональной системе с открытыми списками. Там же, где избирателей менее 90 тысяч человек, а также в районные и сельские советы – по модифицированной мажоритарной системе. «Одно из главных нововведений – партии будут выдвигать избирательные списки, но избиратели смогут голосовать не только за список, но и за конкретного человека из этого списка. То есть, каждый (кандидат) может подняться по списку, в зависимости от мнения избирателя, а не от партийного распределения. Это польский опыт, по которым у них проходят выборы много лет», - пояснил Александр Черненко.

Фактически это означает, что в бюллетене вводится две позиции, а избиратель должен выбрать номер партии, за которую голосует и номер кандидата в списке. Более того, авторы законопроекта предусмотрели, что, в случае допущения ошибки, избиратель имеет право один раз заменить бюллетень.

Тем не менее, и этот законопроект не идеален. «Сегодня мы уже увидели определенные недостатки нашего законопроекта, как и всех других», - отметил Александр Черненко.

Впрочем, в случае принятия документа в первом чтении, парламентарии обещают его доработать: «У нас уже готовы определенные изменения и уточнения… Мы его будем совершенствовать», - сказал депутат.

«Худшее, что может быть, это оставить старый закон», - добавил он.

Риски для «старой гвардии»

Как бы там ни было, наличие четырех альтернативных законопроектов дает мало шансов на прохождение через сессионный зал каждому из них - голоса и без того неединодушной коалиции будут распыляться. В этой связи, логично, что до четверга депутаты должны бы были выйти на единый согласованный документ. Впрочем, учитывая события последних недель, это можно было бы считать чудом.

Напомним, что проголосовать закон о местных выборах в первом чтении народные избранники обещали еще на прошлой пленарной неделе. Тогда же они планировали дважды собраться на заседание профильного комитета. Однако ни то, ни другое, не произошло по ряду причин. К примеру, накануне фракции получили закрытую социологию, согласно которой у раскрученных политических брендов, после внедрения новых норм для местного избирательного процесса, очень мало шансов «взять» давно окучиваемые регионы.

Именно поэтому последние недели лидеры фракций неоднократно встречались для обсуждения будущего решения по закону о местных выборах. Но результатом договоренностей стало… отсутствие результатов. Во всяком случае, по состоянию на конец прошлой недели, ни одна из фракций не была готова проголосовать за какой-то единый законопроект, а единственное, в чем сошлись парламентарии, это необходимость огромного количества поправок, какой бы документ не был принят в первом чтении. «Сейчас все говорят об открытых списках, но никто не хочет за них голосовать... Думаю, провалить открытые списки все же не смогут, поскольку слишком большой запрос на это у общества и многие парламентарии готовы контролировать этот процесс. Будем вносить поправки, будем менять и настаивать на конституционных нормах», - отметил внефракционный народный депутат Юрий Деревянко.

Другими словами, коалицианты ни под каким «соусом» не могут отказаться от открытых списков, поскольку это было одним из главных предвыборных обещаний во время досрочной парламентской гонки в прошлом году. Но новые правила игры, вероятнее всего, позволят попасть в областные и городские советы не только представителям «старой гвардии» регионалов, у которых нынче подросли рейтинги, но активистам и реформаторам, без привязки к той или иной политической силе.

Провалить реформу любой ценой?

Это, к слову, позволяет фракциям манипулировать с принятием нового закона о местных выборах. Поскольку партийные бонзы, не заинтересованные в подобном «лифте» для тех кандидатов, кто имеет реальный авторитет в партии или среди своих земляков, могут испортить поправками любой, даже самый прогрессивный, закон. И сделано это может быть с весьма патриотической целью – не допустить реванша друзей беглого президента Виктора Януковича.

Такое мнение подтверждает координатор экспертных групп Реанимационных пакета реформ Вадим Миський, по словам которого, на регистрацию законопроектов, имитирующих реформы, «вокруг которых развернется «ожесточенная политическая борьба», депутатов толкнул «страх допустить избирателей к формированию списка партий».

Впрочем, эксперт уверен, что такое развитие событий логично может закончиться провалом избирательной реформы. И предостерегает парламентариев от повторения ошибок Верховной Рады прошлого созыва, когда спор вокруг шести различных законопроектов привел к избранию парламента по старым правилам. «Такой сценарий, безусловно, выгоден партиям, но не только им. От этого выиграют любители админресурса, местные феодалы, коррупционеры, «денежные мешки», предатели-«тушки» и местные сепаратисты», - считает он.

Если же, несмотря на затягивание и нескрываемый саботаж, новый закон примут, уже осенью Украина получит возможность протестировать открытые списки для введения их, в будущем, и на парламентских выборах.

Ольга Каретникова-Котягина, Татьяна Урбанская