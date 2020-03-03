В Европарламенте перенесли Украинскую неделю из-за коронавируса

Мероприятия в рамках Украинской недели переносятся на неопределенный срок.

Мероприятия Украинской недели в Европейском парламенте, запланированные на 3-5 марта, не состоятся.

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Как сообщили в представительстве Украины при Европейском Союзе, они переносятся на неопределенный срок.

Это связано с ограничениями в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

"Мы благодарны за интерес к мероприятиям, которые мы планировали для вас в рамках Украинской недели. Как только ограничения будут отменены, наша команда будет прорабатывать новые возможности для проведения Украинской Недели в Европейском Парламенте, о чем мы обязательно будем информировать вас дополнительно", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии.

По оценкам ВОЗ, зафиксировано 2,9 тыс. летальных случаев, выздоровели 44,4 тыс. лиц, число случаев заражения превысило 80 тыс.