Фракция "Слуга народа" рассмотрит вопрос о правительстве - Корниенко

Он выступает против того, чтобы депутаты шли работать в правительство.

Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявляет, что вопрос о правительстве будет рассматриваться на заседании фракции «СН».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

На вопрос, могут ли премьера уволить без его заявления об отставке, Корниенко ответил, что с юридической точки зрения это может произойти только по собственному желанию.

«Но в плоскости, скажем так... Определенные есть моральные какие-то вещи, есть какое-то понимание ситуации. Будем ждать дальше, за развитием событий, за теми консультациями, которые продолжаются. Они сегодня будут происходить, сегодня малая фракция («Слуга народа» - УНИАН) будет собираться, и, возможно, завтра будет собираться большая фракция, будем смотреть», - сказал Корниенко.

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На вопрос, может ли кто-то из депутатов перейти в правительство, он ответил: «Я бы не хотел депутатов отпускать. У нас уже депутаты все за полгода стали профессиональными, они очень хорошо справляются».

Корниенко добавил, что в правительство могли бы переходить, например, председатели комитетов, но тогда парламент потеряет профессиональных председателей комитетов.

«То есть здесь вопрос целесообразности. В Украине сейчас, конечно, большой кадровый голод, но не настолько, чтобы не найти еще 10 профессионалов», - считает первый заместитель председателя фракции «Слуга народа».