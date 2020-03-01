Разумков обсудил с Зеленским вопросы, вынесенные на внеочередное заседание ВР
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что общался с президентом Владимиром Зеленским по поводу вопросов, которые вынесены на внеочередное заседание парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал в комментарии журналистам.
Читайте такжеАрахамия подтвердил, что Рада собирается для рассмотрения кадровых изменений в правительстве
На вопрос, общался ли он с президентом по поводу внеочередного заседания, Разумков ответил: «Да, я общался с президентом».
Он отметил, что необходимость внеочередного заседания связана с тем, что вопросы, предложенные на рассмотрение парламента, «действительно важные и актуальные».
Он напомнил, что парламент рассматривает законопроект о рынке земли и не может рассматривать другие вопросы, пока не будет проголосован данный законопроект. По его словам, в связи с этим и возникла необходимость рассмотреть на внеочередном заседании «некоторые важные законопроекты и темы, которые сегодня есть в повестке дня общества, поэтому президент и предложил их рассмотреть в среду».
Разумков так и не уточнил, о чем именно пойдет речь при рассмотрении вопроса о Кабинете министров, а лишь отметил, что будет разговор о деятельности правительства, куда будут приглашены все члены Кабмина.
Он сказал, что на 99% уверен, что члены правительства придут на заседание парламента.
Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное пленарное заседание парламента на среду, 4 марта, на 16:00. На сайте Рады обнародована повестка дня внеочередного пленарного заседания парламента.