Разумков обсудил с Зеленским вопросы, вынесенные на внеочередное заседание ВР

Председатель ВР не уточнил, о чем именно пойдет речь при рассмотрении вопроса о Кабинете министров.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что общался с президентом Владимиром Зеленским по поводу вопросов, которые вынесены на внеочередное заседание парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал в комментарии журналистам.

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На вопрос, общался ли он с президентом по поводу внеочередного заседания, Разумков ответил: «Да, я общался с президентом».

Он отметил, что необходимость внеочередного заседания связана с тем, что вопросы, предложенные на рассмотрение парламента, «действительно важные и актуальные».

Он напомнил, что парламент рассматривает законопроект о рынке земли и не может рассматривать другие вопросы, пока не будет проголосован данный законопроект. По его словам, в связи с этим и возникла необходимость рассмотреть на внеочередном заседании «некоторые важные законопроекты и темы, которые сегодня есть в повестке дня общества, поэтому президент и предложил их рассмотреть в среду».

Разумков так и не уточнил, о чем именно пойдет речь при рассмотрении вопроса о Кабинете министров, а лишь отметил, что будет разговор о деятельности правительства, куда будут приглашены все члены Кабмина.

Он сказал, что на 99% уверен, что члены правительства придут на заседание парламента.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное пленарное заседание парламента на среду, 4 марта, на 16:00. На сайте Рады обнародована повестка дня внеочередного пленарного заседания парламента.