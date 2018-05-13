Регионы – 8, БЮТ – 7, Наша Украина – 6, СПУ и КПУ – по 3

Портфели глав парламентских комитетов были распределены без заминок. Оно и понятно: как только БЮТ и «Наша Украина» определились со своей оппозиционностью, встал вопрос о парламентских площадках для дальнейших выступлений. А в умелых руках даже самый завалящий комитет может превратиться в стратегический пункт политической борьбы.

Почему-то оппозиция в этот раз не воевала за бюджетный комитет. Он практически бескровно был отдан члену Партии регионов Николаю Азарову.

Напомним, что две редакции бюджета готовят министерство финансов и бюджетный комитет, но чаще всего на окончательное утверждение в третьем чтении доходит именно вариант профильного комитета Верховной Рады.

Главный портфель бюджетного комитета отдан “Регионам”, возможно, из-за того, что принятие бюджета в этом году будет беспрецедентно тяжелым и затянутым. Возможно, оппозиция не только не захочет голосовать за него, но пробует дистанциироваться от него уже сейчас, не желая в будущем делить ответственность. Кроме того, изучая, потом парламентский вариант бюджета от «а» до «я», члены оппозиции смогут показать, например, как перераспределяются денежные потоки в пользу тех или иных отраслей и предприятий.

Бюджетный комитет – замечательное поле для разоблачений политических оппонентов. Для Азарова, творца налоговой системы страны, экс-министра финансов, первого экс-вице-премьера работа над бюджетом задача не такая уж трудная. Он меньше, чем многие из его соратников по партии, вызывает антипатию Президента. В любом случае для Азарова это какой-никакой шанс вернуть былой политический лоск.

Обратите внимание на следующую пару комитетов, которые в нынешний политический период могут считаться ключевыми. Комитеты по правовой политике и по вопросам государственного строительства и местного самоуправления возглавили два маститых «регионала» Евгений Кушнарев и Владимир Рыбак. В компетенции первого – реформа законодательства, в том числе и возможность или невозможность ревизии конституционной реформы, а также возможность влиять на процесс утверждения судей. Комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления будет заниматься назревшей и перезревшей реформой местного самоуправления, а если шире – всеми аспектами административно-территориальной реформы. «Регионы» ведают в парламенте фактически всеми аспектами правовой политики, касающийся реформы системы государственного управления.

О, вот еще одно интригующее назначение: Комитет по вопросам правосудия возглавил член Партии регионов Сергей Кивалов. Кто как не знаменитый специалист по вопросам технологии подсчета голосов сможет достойно провести судебную реформу?

Бороться с организованной преступностью в роли главы парламентского комитета будет опять таки член Партии регионов Николай Джига, в прошлом заместитель министра внутренних дел (времен Кравченко), который возглавлял группу по розыску Георгия Гонгадзе. Его первым замом, кстати, работает генерал Виктор Король, считающийся человеком Порошенко, который прошел школу угрозыска и налоговой милиции. Руководящие посты этого комитета дают широкий доступ к компрометирующей информации и, следовательно – делать громкие заявления.

Вдобавок к этому «Регионам» достались очень недурственные комитеты регламента, охраны здоровья и транспорта.

Что досталось БЮТ? Комитет по свободе слова возглавил Андрей Шевченко.

Веселый и деятельный любимец публики Николай Томенко оказался главой всего лишь комитета семьи, молодежной политики, спорта и туризма. Раньше этот комитет никем серьезно не рассматривался, но пусть вам не кажется, что это мелковато для гуманитарного экс-вице-премьера. Мы еще увидим, какими инициативами расцветет эта унылая структура в умелых руках Томенко. Он уже выдавал раньше что-то вроде доктрины внепартийного спорта. И это только начало. Я уже не говорю о том, что вся фракция зимой массово закупит коньки и клюшки и отправится на каток, а летом на футбол, стадион и другие танцплощадки.

Аграрный комитет достался Михаилу Гладию, и это однозначно «хлебный» комитет, пока в Украине нет механизмов цивилизованных, регулируемых государством аграрных рынков. К тому же, он окажется просто клондайком, если будет снят мораторий с продажи земли.

«Культурой и духовностью» традиционно руководит писатель, правда, в этот раз не Лесь Танюк, а Владимир Яворивский.

Еще один неприметный, но вкусный комитет по вопросам экологической политики, природопользования, чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Ликвидация последствий на ЧАЭС и чрезвычайные ситуации – это немалые деньги, которые выделяются госбюджетом, но не в полном объеме доходят до тех, кто в них нуждается. И политические оппоненты БЮТ нам расскажут, как будет руководить процессом представитель блока Валерий Кальченко.

Неплохим стартовым для карьеры может считаться комитет строительства и ЖКХ, который возглавил Юрий Сербин.

Интересная интрига получилась со специальной контрольной комиссией по приватизации. Все прочили, что он достанется Богдану Губскому, а в конце концов его получил Андрей Кожемякин, экс-советник председателя СБУ, человек, близкий к Турчинову.

«Наша Украина» на момент написания материала возглавила шесть комитетов. Комитет по ТЭК достался Николаю Мартыненко. Эксперты никогда не переоценивали значение этого комитета, все-таки главные «тэковские» дела вершились не в парламенте. Но и недооценивать его сегодня, когда грядет повышение цен на энергоресурсы, нельзя. Мартыненко уже провел первое заседание комитета, определив приоритеты работы. И с осени он станет одним из самых активных ньюсмейкеров Верховной Рады.

Комитет евроинтеграции возглавил главный «евроинтегратор» страны Борис Тарасюк. В его задачи будет входить воссоздание имиджа оранжевой власти перед западными международными организациями. Он по-прежнему должен будет стучать, если не в двери, то в коридор ЕС, показывая, что, несмотря на все бело-голубые победы, Украина все такая же демократичная и исповедующая рыночные ценности страна.

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, опекающий правоохранительные органы, возглавил Владимир Стретович, некогда мечтавший занять пост генерального прокурора и, возможно, помышляющий о нем до сих пор.

Анатолий Кинах возглавил комитет нацбезопасности. Пребывание Анатолия Кирилловича на посту главы СНБО «подтянуло» его «военные» навыки, и думается, что он достаточно осведомлен в том, чем будет руководить.

Комитет экономической политики, который будет тесно сотрудничать с исполнительной властью, также возглавил отступник-нашеукраинец Заплатинский (входит в “антикризисную коалицию”).

СПУ в своих кадровых аппетитах, кроме спикерства Мороза, удовлетворилась тремя комитетами. Виталий Шибко, отвечающий за внешнее направление в СПУ, возглавил комитет по международным делам, Иван Бондарчук – комитет по социальной политике, Сергей Матвиенков – по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

С коммунистами также рассчитались (помимо прочего) тремя комитетами: по правам человека и национальных меньшинств, по науке и образованию и по вопросам пенсионеров, ветеранов и инвалидов.

Самым многочисленным комитетом стал комитет по вопросам бюджета — в него вошло 24 народных депутата. Самым маленьким – комитет по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов (3 депутата).

· Юлия Тимошенко, Виктор Янукович и Петр Симоненко вошли в комитет по вопросам правовой политики. В этот же комитет вошел и отступник из БЮТ Зубик, которого “бютовцы” обещали не включать ни в один из комитетов.

· Другой отступник Заплатинский (НУ) стал председателем комитета по экономической политике, еще один отступник Волков (НУ) – первым заместителем Томенко.

· Ахметов вместе с Колесниковым вошли в комитет по вопросам экономической политики.

· Янукович-младший влился в комитет по вопросам транспорта и связи.

· Премьер-министр Юрий Ехануров вошел в комитет по вопросам науки и образования.

· Брат Президента Петр Ющенко будет заниматься вопросами культуры и духовности.

По вопросам бюджета Кушнарев Е.П. (ПР) По вопросам правосудия Кивалов С.В. (ПР) По вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самуправления Рыбак В.В. (ПР) По вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Стретович В.Н. (НУ) По борьбе с организованной преступностью и коррупцией Джига Н.В. (ПР) По вопросам национальной безопасности и обороны Кинах А.К. (НУ) По вопросам нацменьшинств и межнациональных отношений Грач Л.И. (КПУ) Комитет иностранных дел Шибко В.Я. (СПУ) По вопросам евроинтеграции Тарасюк Б.И. (НУ) По вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВРУ Ефремов А.С. (ПР) По вопросам бюджета Азаров Н.Я. (ПР) По вопросам финансов и банковской деятельности Порошенко П.А. (НУ) По вопросам экономической политики Заплатинский В.Н. (НУ, входит в Коалицию) По вопросам промышленной регуляторной политики и предпринимательства Матвиенков С.А. (СПУ) По вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности Мартыненко Н.В. (НУ) По вопросам строительства, градостроительства и ЖКХ Сербин Ю.С. (БЮТ) По вопросам транспорта и связи Пригодский А.В. (ПР) По вопросам аграрной политики и земельных отношений Гладий М.В. (БЮТ) По вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Кальченко В.М. (БЮТ) По вопросам науки и образования Самойлик К.С. (КПУ) По вопросам культуры и духовности Яворивский В.А. (БЮТ) По вопросам здравоохранения Бахтеева Т.Д. (ПР) По вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Томенко Н.В. (БЮТ) По вопросам свободы слова и информации Шевченко А.В. (БЮТ) По вопросам социальной политики и труда Бондарчук И.М. (СПУ) По делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов Цибенко П.С. (КПУ)

Лана Самохвалова