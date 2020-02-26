Суд отказал в жалобе Порошенко на его принудительный привод в ГБР

При этом в суд было направлено две жалобы. Их отклонили.

Киевский апелляционный суд 25 февраля отказался рассматривать жалобу пятого президента Петра Порошенко о принудительном приводе его на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом в комментарии Украинской правде сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе.

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«Суд отказал в открытии апелляционного производства в связи с тем, что документ не обжалуется», – сказала она.

При этом в суд было направлено две жалобы. Их отклонили.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля стало известно, что Печерский райсуд принял решение о приводе Порошенко на допрос в ГБР как свидетеля 28 февраля и 6 марта.

Источник в правоохранительных органах подтвердил УНИАН, что такие постановления выносились по ходатайству следователей ГБР.

Раньше, когда Порошенко не появлялся на допросы в ГБР, в ведомстве не исключали, что могут применить к нему привод.